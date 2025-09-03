Shaila Dúrcal tiene un lapsus en Palabras Cruzadas... ¡pero remonta con tres aciertos!

Shaila Dúrcal ha protagonizado una divertida anécdota en Pasapalabra al equivocarse con la capital del Big Ben. Los nervios le han jugado una mala pasada en su primera respuesta en Palabras Cruzadas.

Pese al desliz, ha terminado la prueba con brillantez al acertar las tres últimas palabras del panel. El equipo, junto a Rosa y Jorge Roela, ha celebrado la remontada en el plató.