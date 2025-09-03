Antena 3 LogoAntena3
Manu roza el bote en su cumpleaños tras un Rosco lleno de tensión frente a Rosa

Pasapalabra

El concursante madrileño ha vivido una jornada especial en Pasapalabra, donde ha estado a solo dos aciertos de lograr el bote de 2.068.000 euros en un duelo vibrante.

Alberto Mendo
Publicado:

Manu ha celebrado su cumpleaños con un emocionante enfrentamiento contra Rosa en Pasapalabra. Aunque comenzó con ventaja, la gallega remontó hasta un empate a 21 que mantuvo la tensión hasta el final.

El error de Rosa permitió a Manu sumar dos aciertos más y quedarse a solo dos letras del bote. Aprovechando la tranquilidad, intentó la gesta en un desenlace que puedes ver en el vídeo.

