Publicidad
Pasapalabra
Manu roza el bote en su cumpleaños tras un Rosco lleno de tensión frente a Rosa
El concursante madrileño ha vivido una jornada especial en Pasapalabra, donde ha estado a solo dos aciertos de lograr el bote de 2.068.000 euros en un duelo vibrante.
Manu ha celebrado su cumpleaños con un emocionante enfrentamiento contra Rosa en Pasapalabra. Aunque comenzó con ventaja, la gallega remontó hasta un empate a 21 que mantuvo la tensión hasta el final.
El error de Rosa permitió a Manu sumar dos aciertos más y quedarse a solo dos letras del bote. Aprovechando la tranquilidad, intentó la gesta en un desenlace que puedes ver en el vídeo.