Manu roza el bote en su cumpleaños tras un Rosco lleno de tensión frente a Rosa

Manu ha celebrado su cumpleaños con un emocionante enfrentamiento contra Rosa en Pasapalabra. Aunque comenzó con ventaja, la gallega remontó hasta un empate a 21 que mantuvo la tensión hasta el final.

El error de Rosa permitió a Manu sumar dos aciertos más y quedarse a solo dos letras del bote. Aprovechando la tranquilidad, intentó la gesta en un desenlace que puedes ver en el vídeo.