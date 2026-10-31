Publicidad
PASAPALABRA
Moisés, al límite de la eliminación en Pasapalabra: Jaime le pone contra las cuerdas en la Silla Azul
El concursante riojano ha vivido uno de sus mayores sustos desde su regreso al programa tras cometer un error que ha dejado su continuidad en manos del aspirante.
La Silla Azul ha puesto a prueba los nervios de Moisés en Pasapalabra. El alfareño ha fallado antes que Jaime, un aspirante llegado desde Santiago de Compostela que ha demostrado un gran nivel de conocimientos y se ha colocado en una posición muy favorable.
Con su rival encadenando aciertos, Moisés ha afrontado cada respuesta sabiendo que un nuevo error supondría su eliminación. Finalmente, ha conseguido superar el duelo y asegurar su continuidad en el concurso. Un desenlace de máxima tensión que le permite disputar su programa número 37 desde su regreso.