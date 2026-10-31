Moisés, al límite de la eliminación en Pasapalabra: Jaime le pone contra las cuerdas en la Silla Azul

La Silla Azul ha puesto a prueba los nervios de Moisés en Pasapalabra. El alfareño ha fallado antes que Jaime, un aspirante llegado desde Santiago de Compostela que ha demostrado un gran nivel de conocimientos y se ha colocado en una posición muy favorable.

Con su rival encadenando aciertos, Moisés ha afrontado cada respuesta sabiendo que un nuevo error supondría su eliminación. Finalmente, ha conseguido superar el duelo y asegurar su continuidad en el concurso. Un desenlace de máxima tensión que le permite disputar su programa número 37 desde su regreso.