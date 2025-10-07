Supremme de Luxe acierta con Queen y deslumbra en su regreso a Pasapalabra

Supremme de Luxe ha brillado en La Pista al identificar ‘Kind of magic’ de Queen. Josema Yuste se adelantó con el pulsador, pero no logró reconocer el tema.

Roberto Leal ha elogiado su oído, destacando que “cada vez que viene pone esto patas arriba”. La artista ha confirmado su fama como una de las invitadas más certeras de Pasapalabra.