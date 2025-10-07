Antena 3 LogoAntena3
¡Qué oído más fino! Supremme de Luxe pone Pasapalabra “patas arriba” gracias a Queen

Supremme de Luxe acierta con Queen y deslumbra en su regreso a Pasapalabra

La artista ha vuelto al plató con fuerza y ha demostrado su oído privilegiado al reconocer una canción de Queen en La Pista, dejando sin opciones a Josema Yuste.

Alberto Mendo
Supremme de Luxe ha brillado en La Pista al identificar ‘Kind of magic’ de Queen. Josema Yuste se adelantó con el pulsador, pero no logró reconocer el tema.

Roberto Leal ha elogiado su oído, destacando que “cada vez que viene pone esto patas arriba”. La artista ha confirmado su fama como una de las invitadas más certeras de Pasapalabra.

