Damián negocia con el sargento Zabalza y paga por la libertad de José

Tras descubrir que don Pedro está implicado en la desaparición, Irene pide ayuda a Damián en Sueños de libertad. Él decide actuar y acude al sargento Zabalza, quien ha estado cobrando por encubrir la situación.

El sargento exige una gran suma, pero Damián pone una condición: necesita ver a José con vida. El reencuentro, aunque breve, le confirma que sigue vivo. Ahora, el futuro de José queda en manos del sargento.