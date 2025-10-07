Antena 3 LogoAntena3
Damián paga una importante suma de dinero al sargento Zabalza para que deje a José en libertad

SUEÑOS DE LIBERTAD

Damián negocia con el sargento Zabalza y paga por la libertad de José

Irene recurre a Damián para salvar a José, el padre biológico de Cristina. Él accede a pagar, pero exige una prueba de que sigue vivo antes de cerrar el trato.

Tras descubrir que don Pedro está implicado en la desaparición, Irene pide ayuda a Damián en Sueños de libertad. Él decide actuar y acude al sargento Zabalza, quien ha estado cobrando por encubrir la situación.

El sargento exige una gran suma, pero Damián pone una condición: necesita ver a José con vida. El reencuentro, aunque breve, le confirma que sigue vivo. Ahora, el futuro de José queda en manos del sargento.

