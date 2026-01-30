Superviviente del Alvia en Adamuz narra cómo fue rescatada tras quedar atrapada bajo los restos del vagón

Valentina continúa recuperándose tras el accidente de tren en Adamuz que ha causado 45 víctimas mortales y numerosos heridos, mientras familiares y supervivientes participan en homenajes y funerales. Ella relata que quedó enterrada en posición fetal bajo restos del vagón 1 hasta que escuchó a un joven responder a sus gritos de auxilio.

El rescatista le dijo que había tenido “mucha suerte”, y la confirmó el hallazgo casi milagroso tras el descarrilamiento.