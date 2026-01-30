Publicidad
Y ahora Sonsoles
Superviviente del Alvia en Adamuz narra cómo fue rescatada tras quedar atrapada bajo los restos del vagón
Valentina, que viajaba en el vagón 1 del tren siniestrado en Adamuz, describe cómo pasó más de media hora bajo los escombros hasta que un rescatista la localizó y la sacó con vida tras el impacto.
Valentina continúa recuperándose tras el accidente de tren en Adamuz que ha causado 45 víctimas mortales y numerosos heridos, mientras familiares y supervivientes participan en homenajes y funerales. Ella relata que quedó enterrada en posición fetal bajo restos del vagón 1 hasta que escuchó a un joven responder a sus gritos de auxilio.
El rescatista le dijo que había tenido “mucha suerte”, y la confirmó el hallazgo casi milagroso tras el descarrilamiento.