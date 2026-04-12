La supermodelo Elle MacPherson revela su nueva filosofía de vida tras ocultarse bajo la máscara de Micrófono

Elle MacPherson ha sorprendido a todos al explicar cómo su paso por Mask Singer ha coincidido con una etapa de introspección y crecimiento. La icónica modelo detalló que su prioridad actual es disfrutar de cada instante, dejando atrás las presiones externas para enfocarse en una existencia mucho más consciente y plena.

Esta revelación ofrece una faceta íntima de la celebridad, quien utilizó su anonimato en el programa para conectar con su esencia sin las etiquetas de la fama. Al quitarse el disfraz, MacPherson subrayó que esta experiencia ha sido un vehículo perfecto para transmitir su mensaje de gratitud y serenidad ante el público.