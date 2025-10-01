Antena 3 LogoAntena3
Seyran

Una nueva vida

Suna y Seyran se funden en un abrazo tras la lección de Hattuc en el hospital

En plena crisis por el grave estado de Kazim, las hermanas Sanli protagonizan una dura pelea que termina en reconciliación gracias a la intervención de su tía Hattuc.

La tensión estalló en el hospital cuando Suna y Seyran se acusaron mutuamente de la tragedia que mantiene a su padre entre la vida y la muerte. La discusión fue tan fuerte que llegaron a golpearse frente a todos.

Hattuc frenó el enfrentamiento con un duro discurso que removió a las hermanas. Entre lágrimas y con el peso de la culpa, Suna y Seyran se reconciliaron, abrazándose en un momento de máxima fragilidad.

