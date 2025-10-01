Suna y Seyran se funden en un abrazo tras la lección de Hattuc en el hospital

La tensión estalló en el hospital cuando Suna y Seyran se acusaron mutuamente de la tragedia que mantiene a su padre entre la vida y la muerte. La discusión fue tan fuerte que llegaron a golpearse frente a todos.

Hattuc frenó el enfrentamiento con un duro discurso que removió a las hermanas. Entre lágrimas y con el peso de la culpa, Suna y Seyran se reconciliaron, abrazándose en un momento de máxima fragilidad.