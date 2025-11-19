Publicidad
Una nueva vida
Suna rompe con su padre y lo humilla ante los Korhan: “Ya estoy en mi casa, papá”
El intento de Kazim por recuperar a su hija termina en tragedia. Suna, firme en su decisión, lo rechaza públicamente y deja a toda la familia en shock.
Kazim y Seyran acudieron a la mansión Korhan para rescatar a Suna, pero la tensión se desató en una escena devastadora. Kazim, fuera de sí, arremetió contra Orhan, exigiendo que sintiera el mismo dolor que él. Su ira solo aumentó la distancia con su hija.
Seyran intentó convencer a Suna de marcharse, pero la joven fue tajante: “Ya estoy en mi casa, papá”. Ante todos, rechazó volver con su familia. Kazim, abatido, se marchó consciente de haber perdido, quizá para siempre, el cariño de su hija.