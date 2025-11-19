La Pista rompe estadísticas con Manu: firma su segundo pleno seguido y deja a todos boquiabiertos

Manu acertó la canción de 1977 tras escuchar el segundo fragmento y hasta la cantó en el plató. Con este triunfo, sumó cinco segundos y consolidó una racha inesperada en Pasapalabra.

Roberto Leal, sorprendido, bromeó sobre abrir los informativos con la noticia y preguntó si era “casualidad”. Manu respondió con sinceridad, dejando claro el origen de su acierto.