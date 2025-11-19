Halis y Hattuc sellan su amor con una emotiva pedida de mano

El reencuentro entre Halis y Hattuc ha sido tan esperado como emotivo. Después de décadas de distancia, ambos se han atrevido a confesar sus sentimientos y a cerrar las heridas del pasado. Halis ha admitido que su miedo a perderla le llevó a renunciar a su amor, mientras ella le ha revelado que jamás dejó de amarlo.

El momento más intenso ha llegado cuando Halis, conmovido, le ha pedido matrimonio. Hattuc, entre lágrimas, ha respondido con una mirada que lo decía todo. Así, su historia, marcada por la separación y el destino, encuentra por fin su final feliz.