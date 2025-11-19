Un error por prisas complica el Rosco de Rosa y convierte a Manu en protagonista del desenlace

La imprudencia de Rosa al responder antes de escuchar el enunciado completo le costó un fallo clave en El Rosco. Aun así, reaccionó con velocidad y alcanzó 22 aciertos antes de detenerse.

Manu, con más segundos acumulados, afrontó la remontada desde la T con 13 aciertos. El suspense se mantuvo hasta el final en Pasapalabra con el bote de 2.398.000 euros en juego.