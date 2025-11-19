Publicidad
Pasapalabra
Un error por prisas complica el Rosco de Rosa y convierte a Manu en protagonista del desenlace
Un fallo temprano en la J marca la estrategia de la gallega, que se planta con un listón alto mientras su rival afronta la presión de completar la prueba sin errores.
La imprudencia de Rosa al responder antes de escuchar el enunciado completo le costó un fallo clave en El Rosco. Aun así, reaccionó con velocidad y alcanzó 22 aciertos antes de detenerse.
Manu, con más segundos acumulados, afrontó la remontada desde la T con 13 aciertos. El suspense se mantuvo hasta el final en Pasapalabra con el bote de 2.398.000 euros en juego.