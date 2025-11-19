Publicidad
Pasapalabra
Manu, desenfocado en Palabras Cruzadas por un detalle inesperado con la temática fotográfica
El equipo azul tropieza varias veces con la misma respuesta y solo al final descubre el motivo gracias a la aclaración de Roberto Leal.
La prueba de Pasapalabra se complicó para Manu, Jorge Blass y Alejandra Osborne, que dejaron su panel incompleto tras insistir en una palabra errónea. El lío se mantuvo hasta el último turno.
Roberto Leal aclaró el fallo al repasar las respuestas pendientes, desvelando el detalle que había confundido al equipo. Mientras tanto, Rosa y su equipo lograron un pleno perfecto.