El lío de Manu con la fotografía: atascado por una respuesta en Palabras Cruzadas

Pasapalabra

Manu, desenfocado en Palabras Cruzadas por un detalle inesperado con la temática fotográfica

El equipo azul tropieza varias veces con la misma respuesta y solo al final descubre el motivo gracias a la aclaración de Roberto Leal.

Alberto Mendo
Publicado:

La prueba de Pasapalabra se complicó para Manu, Jorge Blass y Alejandra Osborne, que dejaron su panel incompleto tras insistir en una palabra errónea. El lío se mantuvo hasta el último turno.

Roberto Leal aclaró el fallo al repasar las respuestas pendientes, desvelando el detalle que había confundido al equipo. Mientras tanto, Rosa y su equipo lograron un pleno perfecto.

