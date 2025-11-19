Publicidad
Pasapalabra
La historia de Rebeca conmueve en Pasapalabra: “Este sueño pensé que lo había perdido”
Antes de enfrentarse a Manu en la Silla Azul, la aspirante malagueña relató cómo recuperó la ilusión tras años de desconexión y dificultades personales.
Rebeca confesó que participar en Pasapalabra era un sueño que creía perdido tras una etapa complicada. “Hace ocho años mi vida cambió mucho y muchos sueños se fueron”, explicó.
Ahora, con optimismo, asegura que está “superfeliz” y con ganas de empezar de nuevo. Su sinceridad provocó el aplauso del plató y el reconocimiento de Roberto Leal.