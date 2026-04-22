Suna presiona a Hattuc con una exigencia clave para cambiar el destino de Abidin en la mansión

El conflicto se intensifica tras la bofetada de Halis a Abidin, un gesto que desata la reacción de Suna. La joven reprocha a Hattuc haber creído la versión que culpa a Latif y defiende que el sufrimiento de su marido necesita una solución inmediata.

Decidida a actuar, Suna lanza una exigencia directa: que Abidin sea el dueño de la mansión. Ante la negativa, eleva la presión y plantea involucrar a Seyran, asegurando que ahora le corresponde sacrificarse por la felicidad de su hermana.