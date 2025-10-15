Suna se deja llevar por una obsesión con Ferit que amenaza con romper su vínculo con Seyran

La joven no puede escapar de los pensamientos que la atormentan. Suna revive la noche en la que, entre copas y confesiones, besó a Ferit y sintió por primera vez que podría ocupar el lugar de Seyran. Esa idea, alimentada por la profecía de la vidente, se ha convertido en un sueño peligroso.

En su imaginación, Suna ya es la esposa de Ferit, la señora de la casa y madre de su hijo. Sin embargo, la frontera entre fantasía y deseo se difumina. Lo que empezó como un pensamiento pasajero amenaza con convertirse en una obsesión que podría destruir su relación con su hermana.