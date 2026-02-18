Suna confronta a Ferit con una verdad brutal y borra su lugar en la vida de Seyran

Tras años de sufrimiento, Ferit descubrió a Seyran riendo con Sinan en la clínica, lo que desencadenó dudas sobre su relación y su papel en la recuperación de ella. La intervención de Suna fue tajante: reveló que Sinan compartía con su hermana una experiencia que Ferit jamás comprendería, alejándolo definitivamente de Seyran.

La escena culminó con Suna diciéndole “pues muérete”, una frase que simboliza el golpe de realidad que cambia para siempre el rumbo de Ferit y su renuncia a un pasado que no puede recuperar.