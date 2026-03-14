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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El truco definitivo de Karlos Arguiñano para unas alcachofas con almejas irresistibles
El popular cocinero desvela las claves para dominar la salsa verde y elevar este plato saludable a otro nivel. Una propuesta de temporada que combina sabor marino y producto de la huerta.
La sencillez y el respeto al producto son los pilares de esta nueva elaboración que ha conquistado a los espectadores. Con su habitual carisma, el chef ha mostrado paso a paso cómo lograr una textura perfecta en la verdura sin perder su color característico.
En una nueva entrega de Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el maestro de los fogones ha insistido en la importancia de limpiar bien las impurezas. Es fundamental que las almejas suelten todo su jugo para que la salsa ligue de forma natural, ha explicado mientras añadía un toque de perejil fresco. Esta receta se convierte en la opción ideal para quienes buscan comer bien de forma equilibrada.