Publicidad
Y AHORA SONSOLES
La ciclista Cecilia Sopeña graba cómo su bicicleta se desliza por un acantilado en plena ruta y sobrevive al accidente
La deportista Cecilia Sopeña compartió un video en redes en el que pierde el control de su bicicleta junto a un acantilado tras esquivar a su perra, sufriendo una caída que la puso al borde de la tragedia.
Cecilia Sopeña documentaba su paseo en bicicleta cuando el terreno embarrado, producto de la lluvia, provocó que la rueda delantera se le escapara justo al borde de un precipicio. La caída fue de varios metros y el momento quedó registrado en un vídeo que ella subió para contar que sigue con vida.
La deportista explicó en Y ahora Sonsoles que no esperaba que la pendiente fuera tan pronunciada y que trataba de esquivar a su perra, presente durante la ruta.