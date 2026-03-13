La ciclista Cecilia Sopeña graba cómo su bicicleta se desliza por un acantilado en plena ruta y sobrevive al accidente

Cecilia Sopeña documentaba su paseo en bicicleta cuando el terreno embarrado, producto de la lluvia, provocó que la rueda delantera se le escapara justo al borde de un precipicio. La caída fue de varios metros y el momento quedó registrado en un vídeo que ella subió para contar que sigue con vida.

La deportista explicó en Y ahora Sonsoles que no esperaba que la pendiente fuera tan pronunciada y que trataba de esquivar a su perra, presente durante la ruta.