Joaquín Sánchez emociona con su declaración más íntima a su mujer y sus hijas

Joaquín Sánchez ha aprovechado un retiro espiritual para centrarse en lo verdaderamente importante. El capitán ha compartido una reflexión profunda sobre el amor incondicional que le brinda su familia en cada paso que da.

Durante la emisión de El capitán en Japón, la complicidad con los suyos ha traspasado la pantalla. Que nuestros corazones estén unidos para la eternidad, os amo, ha confesado el bético en un gesto de absoluta vulnerabilidad. Este deseo se ha convertido en el momento más comentado por los espectadores, quienes han aplaudido su naturalidad y cercanía.