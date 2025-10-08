Antena 3 LogoAntena3
Josema Yuste aprovecha el punto débil de Supremme de Luxe con Pablo Alborán

Pasapalabra

Josema Yuste sorprende a Supremme de Luxe y consigue ganar en La Pista

El cómico ha aprovechado un momento de duda de Supremme en La Pista para llevarse el triunfo, demostrando rapidez con el pulsador en el momento clave.

Alberto Mendo
Josema Yuste ha acertado ‘Amigos’ de Pablo Alborán en La Pista, aprovechando que Supremme de Luxe no reconoció el tema. Roberto Leal tuvo que dar pistas con el título con otra palabra.

El cómico fue más rápido con el pulsador y confirmó que no se había adelantado. Además de sumar segundos para Manu, dejó claro que Supremme también tiene puntos débiles en Pasapalabra.

