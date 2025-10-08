Josema Yuste sorprende a Supremme de Luxe y consigue ganar en La Pista

Josema Yuste ha acertado ‘Amigos’ de Pablo Alborán en La Pista, aprovechando que Supremme de Luxe no reconoció el tema. Roberto Leal tuvo que dar pistas con el título con otra palabra.

El cómico fue más rápido con el pulsador y confirmó que no se había adelantado. Además de sumar segundos para Manu, dejó claro que Supremme también tiene puntos débiles en Pasapalabra.