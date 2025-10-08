Publicidad
Pasapalabra
Camilo le da a Manu el impulso que necesitaba en ¿Dónde Están? frente a Rosa
La prueba musical ha tenido como protagonistas a dos artistas colombianos y ha dejado a Manu con una ventaja clara tras acertar todas las palabras en su primer turno.
La prueba ¿Dónde Están? ha enfrentado a Manu y Rosa con canciones de dos artistas colombianos. Rosa ha elegido a Karol G, pero no ha logrado completar la secuencia antes de que se agotara el tiempo.
Manu ha sido más certero con los temas de Camilo, logrando un pleno en su primer intento. Su ventaja le ha permitido acumular casi el doble de segundos que Rosa para El Rosco de Pasapalabra.