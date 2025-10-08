Antena 3 LogoAntena3
Camilo da más suerte a Manu que Karol G a Rosa en el ¿Dónde Están?: “No hemos llegado a tiempo”

Pasapalabra

Camilo le da a Manu el impulso que necesitaba en ¿Dónde Están? frente a Rosa

La prueba musical ha tenido como protagonistas a dos artistas colombianos y ha dejado a Manu con una ventaja clara tras acertar todas las palabras en su primer turno.

Alberto Mendo
La prueba ¿Dónde Están? ha enfrentado a Manu y Rosa con canciones de dos artistas colombianos. Rosa ha elegido a Karol G, pero no ha logrado completar la secuencia antes de que se agotara el tiempo.

Manu ha sido más certero con los temas de Camilo, logrando un pleno en su primer intento. Su ventaja le ha permitido acumular casi el doble de segundos que Rosa para El Rosco de Pasapalabra.

