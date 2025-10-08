Camilo le da a Manu el impulso que necesitaba en ¿Dónde Están? frente a Rosa

La prueba ¿Dónde Están? ha enfrentado a Manu y Rosa con canciones de dos artistas colombianos. Rosa ha elegido a Karol G, pero no ha logrado completar la secuencia antes de que se agotara el tiempo.

Manu ha sido más certero con los temas de Camilo, logrando un pleno en su primer intento. Su ventaja le ha permitido acumular casi el doble de segundos que Rosa para El Rosco de Pasapalabra.