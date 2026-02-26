Digna detiene a don Agustín para salvar a Cloe

Digna intenta frenar a don Agustín tras la insinuación sobre la orientación sexual de Cloe, que este habría conocido por Gabriel, al punto de advertirle que sus comentarios podrían provocar el cierre de la capilla si se hacen públicos.

La protagonista hace hincapié en que lo planteado por el párroco son “rumores” y subraya el daño que podría causar una “caza de brujas” contra Cloe, recordando episodios pasados de persecución en el pueblo.