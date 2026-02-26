Antena3
Adiós definitivo de Evren, el cirujano que transformó Renacer desde el dolor hasta la esperanza

Evren se despide tras una trayectoria marcada por tragedias personales y profesionales, enseñando que la sanación emocional es tan crucial como la médica para poder mirar al futuro con dignidad.

a despedida de Evren resume la evolución de un personaje que llegó como un médico impecable y terminó como símbolo de resiliencia. Su infancia en orfanatos y los engaños amorosos condicionaron su vida, pero su entrega en la Fundación Peran y su vínculo con Bahar lo elevaron más allá del estatus de cirujano.

Al final de Renacer, Evren comprende que solo puede curar a otros cuando ha sanado sus propias heridas.

