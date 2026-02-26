Virginia Torrecilla revela cómo el deporte fue su tabla de salvación frente al cáncer

Virginia Torrecilla relata el impacto del diagnóstico y la incertidumbre que marcó a su entorno más cercano. La futbolista admite que hubo instantes de miedo extremo, pero también de aprendizaje y fortaleza compartida.

Asegura que el fútbol se convirtió en refugio y motor para seguir adelante durante el tratamiento. Aferrarse al vestuario y a la rutina deportiva le dio fuerzas para no rendirse y mantener la esperanza en los días más difíciles.