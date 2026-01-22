Strudel de pera de Eva Arguiñano: receta fácil para el día a día

Eva Arguiñano eleva un clásico centroeuropeo con una versión de strudel de pera que no exige grandes habilidades culinarias ni ingredientes complejos, perfecto para cualquier sobremesa familiar.

La receta une láminas de pasta filo con peras ralladas, uvas pasas, canela y mantequilla, ofreciendo una textura crujiente y un perfil aromático que destaca sin complicaciones.