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LA RULETA DE LA SUERTE
La sorpresa de La ruleta de la suerte a Brian en su debut: un panel cuenta su propia historia
El sustituto de Laura Moure se ha estrenado descubriendo las letras del panel sin imaginar que el programa había preparado un mensaje que reflejaba su llegada al equipo.
Brian ha comenzado su nueva etapa en La ruleta de la suerte con seguridad y destreza. Mientras cumplía su sueño frente al panel, el equipo tenía preparada una sorpresa relacionada directamente con su historia en el concurso.
Celia, que acumulaba 800 euros, ha resuelto el mensaje: "Vas a concursar y consigues un trabajo allí". La frase resumía lo ocurrido con Brian, que pasó de concursante a sustituto de Laura Moure, y ambos han celebrado el momento compartiendo una ola.