La sorpresa de La ruleta de la suerte a Brian en su debut: un panel cuenta su propia historia

Brian ha comenzado su nueva etapa en La ruleta de la suerte con seguridad y destreza. Mientras cumplía su sueño frente al panel, el equipo tenía preparada una sorpresa relacionada directamente con su historia en el concurso.

Celia, que acumulaba 800 euros, ha resuelto el mensaje: "Vas a concursar y consigues un trabajo allí". La frase resumía lo ocurrido con Brian, que pasó de concursante a sustituto de Laura Moure, y ambos han celebrado el momento compartiendo una ola.