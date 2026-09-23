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Y AHORA SONSOLES
Verónica Hidalgo se derrumba al recordar el día que su marido entró en prisión: "Llevo seis meses con un nudo"
La modelo ha relatado en Y ahora Sonsoles cómo vivió la detención de Juan Andrés González y las dificultades de afrontar sola el cuidado de su hija.
La vida de Verónica Hidalgo cambió el 24 de marzo, cuando su marido fue detenido por un presunto delito de organización criminal y blanqueo de capitales. Juan Andrés González permanece en prisión preventiva mientras avanza la investigación.
Entre lágrimas, ha recordado en Y ahora Sonsoles cómo le vio salir esposado de casa y cómo dos días después supo que entraría en prisión. Verónica sigue defendiendo su inocencia y reconoce que lo más duro es cuidar sola de su hija de un año.