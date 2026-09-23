Verónica Hidalgo se derrumba al recordar el día que su marido entró en prisión: "Llevo seis meses con un nudo"

La vida de Verónica Hidalgo cambió el 24 de marzo, cuando su marido fue detenido por un presunto delito de organización criminal y blanqueo de capitales. Juan Andrés González permanece en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Entre lágrimas, ha recordado en Y ahora Sonsoles cómo le vio salir esposado de casa y cómo dos días después supo que entraría en prisión. Verónica sigue defendiendo su inocencia y reconoce que lo más duro es cuidar sola de su hija de un año.