Laura Moure se despide temporalmente de La ruleta de la suerte: así ha sido su último programa

Laura Moure deja durante un tiempo su puesto junto a Jorge Fernández para convertirse en madre. En su último programa, producción ha querido sorprenderla con un regalo muy especial antes de comenzar esta nueva etapa.

El equipo le ha entregado un ramo de flores acompañado por unas emotivas palabras de su compañero. Con los ojos brillantes, Laura ha cerrado el programa asegurando que regresará muy pronto, mientras queda por descubrir quién ocupará temporalmente su lugar en La ruleta de la suerte.