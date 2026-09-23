Alya toma una decisión sobre Boran en En tierra lejana: está dispuesta a divorciarse para seguir con Cihan

La incertidumbre por el futuro de Cihan Deniz preocupa a la pareja. Cihan teme que el pequeño tenga que acostumbrarse a una nueva situación si despierta su padre y asegura que nunca se interpondrá entre ambos.

Alya, sin embargo, se centra en lo que ocurrirá con su relación. Aunque legalmente Boran seguiría siendo su marido, asegura que no quiere volver con él y está dispuesta a divorciarse. Su deseo es continuar junto a Cihan, una confesión que para él "lo significa todo" En tierra lejana.