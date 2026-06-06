Sorpresa gastronómica: los viernes Joseba Arguiñano cocinará con un invitado de lujo

La nueva entrega del espacio culinario ha contado con la participación de un invitado muy especial que compartirá fogones con Joseba Arguiñano. La visita ha aportado un toque diferente a una jornada centrada en la cocina y las conversaciones distendidas.

Durante la emisión de Cocina abierta de Joseba Arguiñano, ambos han protagonizado diversos momentos de complicidad mientras elaboran sus recetas. La presencia del invitado se perfila como uno de los principales atractivos del programa.

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