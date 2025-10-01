La sorpresa de cumpleaños de Bahar acaba en pesadilla con la llegada de Evren junto a Naz

Bahar comenzó su fiesta rodeada de amigos, con un ambiente lleno de alegría y ganas de olvidar las penas. Incluso se animó a cantar subida en una mesa, recuperando por un instante su brillo perdido.

La felicidad se rompió en cuestión de segundos. La entrada inesperada de Evren, de la mano de Naz, detuvo todo el ambiente festivo y dejó a Bahar frente al peor regalo de cumpleaños que podía recibir.