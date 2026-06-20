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PASAPALABRA
Soraya Arnelas revoluciona el concurso con una versión improvisada de Adele
La cantante protagonizó uno de los momentos más destacados del programa con una interpretación musical tras el pleno de David en la Pista..
Soraya Arnelas sorprendió al plató al interpretar ‘Rolling in the Deep’, uno de los mayores éxitos de Adele. Su actuación llenó de energía el programa y se convirtió en uno de los instantes más celebrados por el público.
El número llegó tras la prueba de la Pista en Pasapalabra, complementando el pleno de David. Y es que el concursante, a pesar de llevarse los cinco segundos, no fue capaz de entonar el tema. Momento en el que Soraya salió al resctate.
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