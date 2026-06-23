Soraya Arnelas conquista La Pista en segundos y convierte Pasapalabra en una auténtica fiesta

La Pista vivió uno de sus momentos más animados gracias al duelo entre Soraya Arnelas y Luis Larrodera. Ambos identificaron que se trataba de una canción muy popular, pero fue la artista quien reaccionó con mayor rapidez y logró encarrilar la victoria desde el primer fragmento.

Aunque inicialmente confundió el título, Soraya recordó parte de la letra y acertó la respuesta correcta, consiguiendo los cinco segundos en juego. Mientras tanto, Luis no logró encontrar la clave definitiva y ambos terminaron disfrutando de la música en un ambiente festivo que llenó de ritmo el plató de Pasapalabra.

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