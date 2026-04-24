Publicidad
¿A qué estás esperando?
Sonia frena a Can tras su propuesta: la inesperada reacción que enfría su conexión
La química entre ambos crece tras una comida familiar, pero una respuesta tajante de Sonia cambia el rumbo de su relación con el piloto y deja en el aire su futuro juntos.
Can y Sonia conectan durante una comida familiar organizada por Albany y descubren que tienen personalidades muy similares, compartiendo una conversación fluida durante el camino de vuelta a casa.
Sin embargo, cuando él propone volver a verse, ella responde con dudas y marca distancia, dejando claro que no sale con hombres presentados por su madre.