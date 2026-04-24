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“Como te he dicho que no… estás reculando”: Can, ¿rechazado por Sonia?

“Como te he dicho que no… estás reculando”: Can, ¿rechazado por Sonia?

¿A qué estás esperando?

Sonia frena a Can tras su propuesta: la inesperada reacción que enfría su conexión

La química entre ambos crece tras una comida familiar, pero una respuesta tajante de Sonia cambia el rumbo de su relación con el piloto y deja en el aire su futuro juntos.

Patri Bea
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Can y Sonia conectan durante una comida familiar organizada por Albany y descubren que tienen personalidades muy similares, compartiendo una conversación fluida durante el camino de vuelta a casa.

Sin embargo, cuando él propone volver a verse, ella responde con dudas y marca distancia, dejando claro que no sale con hombres presentados por su madre.

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