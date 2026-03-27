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Tamara Gorro

Y ahora Sonsoles

La sintonía de Tamara Gorro y Blanca Romero en torno a Cayetano Rivera

La presencia de ambas en el entorno de Cayetano Rivera ha despertado el interés mediático, mostrando una sintonía evidente que ha sido comentada en el programa Y ahora Sonsoles.

Durante el programa se ha destacado la buena relación entre Tamara Gorro y Blanca Romero, quienes han coincidido en varias ocasiones vinculadas a Cayetano Rivera. La complicidad entre ambas no ha pasado desapercibida.

Los colaboradores han subrayado que existe una química natural entre ellas, reflejada en su actitud y trato, lo que ha generado comentarios sobre la cercanía que mantienen en este contexto común.

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