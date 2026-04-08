Sinan huye de la policía tras un escándalo hospitalario

El caos se apodera del hospital cuando Sinan protagoniza una huida que sorprende a todos. La intervención policial no logra frenar su fuga, dejando tras de sí una situación llena de incertidumbre.

Antes de desaparecer, Sinan deja entrever que su libertad tiene un precio, alimentando las sospechas sobre sus movimientos y abriendo un nuevo frente en la historia.