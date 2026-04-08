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Una nueva vida
Sinan huye de la policía tras un escándalo hospitalario
La tensión se dispara en Una nueva vida cuando Sinan logra escapar de la policía en pleno escándalo en el hospital, desatando nuevas dudas sobre sus verdaderas intenciones.
El caos se apodera del hospital cuando Sinan protagoniza una huida que sorprende a todos. La intervención policial no logra frenar su fuga, dejando tras de sí una situación llena de incertidumbre.
Antes de desaparecer, Sinan deja entrever que su libertad tiene un precio, alimentando las sospechas sobre sus movimientos y abriendo un nuevo frente en la historia.