Sinan enfrenta la sombra de Ferit y pone en riesgo su relación con Seyran

La visita a un centro comercial en Estambul y la presencia de Ferit con su nueva pareja provocan titulares que hieren el orgullo de Sinan, levantando tensiones con Seyran. Aunque ella reafirma que su exmarido no volverá a formar parte de su vida, los recuerdos y el escrutinio mediático alimentan los celos que amenazan su estabilidad emocional.

Ante este conflicto, Seyran desafía a Sinan a dejar atrás el pasado y apostar por su futuro juntos. Su firme declaración desencadena una reflexión crucial para la pareja sobre si pueden superar estos obstáculos emocionales.