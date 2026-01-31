Publicidad
Pasapalabra
Silvia Abascal sorprende en Pasapalabra con un amuleto muy especial entregado por su hija
La actriz ha desvelado que llevaba en la mano un pequeño Rey Mago del roscón que su hija le dio como amuleto, un gesto que ha fascinado a Roberto Leal durante su visita.
Silvia Abascal ha disfrutado de su regreso a Pasapalabra tras tres programas ayudando a Manu, especialmente en La Pista, donde llegó a lograr un pleno gracias a Rosalía. Roberto Leal se fijó en un detalle que llevaba siempre en la mano: un Rey Mago del roscón que su hija le había dado para darle suerte.
La actriz confesó que esperaba que ese amuleto también se contagiara a Manu en su intento por el bote de 2.692.000 euros. Roberto destacó lo simbólico del objeto y ella reconoció que era imposible tener un amuleto mejor.