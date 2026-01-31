Silvia Abascal sorprende en Pasapalabra con un amuleto muy especial entregado por su hija

Silvia Abascal ha disfrutado de su regreso a Pasapalabra tras tres programas ayudando a Manu, especialmente en La Pista, donde llegó a lograr un pleno gracias a Rosalía. Roberto Leal se fijó en un detalle que llevaba siempre en la mano: un Rey Mago del roscón que su hija le había dado para darle suerte.

La actriz confesó que esperaba que ese amuleto también se contagiara a Manu en su intento por el bote de 2.692.000 euros. Roberto destacó lo simbólico del objeto y ella reconoció que era imposible tener un amuleto mejor.