El silencio más tenso de Pasapalabra: Rosa pone contra las cuerdas a Manu en un Rosco de infarto

El enfrentamiento entre Rosa y Manu en El Rosco de Pasapalabra ha sido una auténtica prueba de nervios. Ambos concursantes optaron por una estrategia de máxima cautela, alargando el silencio durante cinco minutos para mantener la tensión. Manu partía con ventaja tras su acierto en La Pista, impulsado por su admiración a Joaquín Sabina.

La emoción alcanzó su punto máximo cuando Rosa logró adelantarse con 22 aciertos frente a los 21 de Manu, que se la jugó en su última respuesta. Un desenlace impredecible que mantuvo en vilo a toda la audiencia.