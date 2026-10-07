Shakira y Piqué vuelven a los juzgados por sus hijos: el desacuerdo que enfrenta a la expareja

Los menores viajan desde Miami hasta España para pasar tiempo con su padre. Shakira plantea que, en periodos vacacionales cortos, sea Piqué quien se desplace para evitarles vuelos de varias horas.

Tras un acto de conciliación sin acuerdo, ambos han acudido a juicio. El entorno de Piqué sostiene que los viajes ayudan a mantener el arraigo de los niños con España y que el régimen establecido se está cumpliendo, según señala el programa Y ahora Sonsoles.