Seyran y Suna prometen venganza a su padre Kazim contra los Korhan tras su despertar en el hospital

El regreso a la conciencia de Kazim ha sacudido a Seyran y Suna. En el hospital, el padre, todavía débil, confesó sus errores del pasado y se disculpó con ellas profundamente.

La tensión creció cuando señaló a Orhan Korhan como culpable de lo ocurrido. Entre rabia y emoción, Seyran y Suna sellaron un pacto con su padre: luchar unidos contra los Korhan.