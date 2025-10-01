Publicidad
Una nueva vida
Seyran y Suna prometen venganza a su padre Kazim contra los Korhan tras su despertar en el hospital
Kazim ha abierto los ojos lleno de culpa y dolor. Entre lágrimas, pidió perdón a sus hijas y les arrancó la promesa de vengarse de los Korhan si él muere.
El regreso a la conciencia de Kazim ha sacudido a Seyran y Suna. En el hospital, el padre, todavía débil, confesó sus errores del pasado y se disculpó con ellas profundamente.
La tensión creció cuando señaló a Orhan Korhan como culpable de lo ocurrido. Entre rabia y emoción, Seyran y Suna sellaron un pacto con su padre: luchar unidos contra los Korhan.