Seyran pone contra las cuerdas a Suna tras verla llorar

Betül se rompe al hablar de Halis y Suna intenta consolarla sin tomar partido. La llegada de Esme multiplica las lágrimas, entre disculpas y reproches por su intención de volver a Antep.

Cuando Seyran aparece y ve a todas llorando, pregunta a Suna si está embarazada. Ella lo niega de inmediato y Betül confiesa su temor: el bebé está cerca de nacer y ella sigue sin casarse.