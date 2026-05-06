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UNA NUEVA VIDA
Seyran pone contra las cuerdas a Suna tras verla llorar
Las lágrimas de Suna despiertan las dudas de Seyran en plena crisis familiar, mientras Betül afronta con miedo el futuro de su bebé en la mansión.
Betül se rompe al hablar de Halis y Suna intenta consolarla sin tomar partido. La llegada de Esme multiplica las lágrimas, entre disculpas y reproches por su intención de volver a Antep.
Cuando Seyran aparece y ve a todas llorando, pregunta a Suna si está embarazada. Ella lo niega de inmediato y Betül confiesa su temor: el bebé está cerca de nacer y ella sigue sin casarse.