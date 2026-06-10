Seyran irrumpe en el último segundo y evita una tragedia para Ferit y Abidin en Una nueva vida

En Una nueva vida, Ferit y Abidin se desplazaron hasta un barrio conflictivo siguiendo una pista relacionada con las joyas auténticas. Tras localizar una vivienda y tratar de obtener información, la situación se descontroló cuando un grupo de jóvenes comenzó a destrozar su coche y los dejó rodeados, sin posibilidad de huir.

Cuando todo parecía perdido y ambos estaban completamente superados en número, apareció Seyran al volante de un coche para rescatarlos. La joven irrumpió en medio del tumulto y logró que Ferit y Abidin subieran al vehículo para escapar. Ya a salvo, reveló que había seguido los movimientos de su marido porque sospechaba que ocultaba sus planes.

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