Seyran impone su independencia frente a la suegra en la primera cena como Kantarci

Seyran enfrenta a Ayla cuando esta intenta imponerles vivir en su mansión. La protagonista no cede y defiende su libertad con contundencia, dejando claro que su matrimonio no será moldeado por las expectativas familiares.

Al mismo tiempo, Ferit lucha por procesar emocionalmente la boda de Seyran, asegurando que no le afecta, mientras intenta racionalizar sus sentimientos.