Publicidad
Una nueva vida
Seyran huye despavorida de su cita y acaba fugándose con el propio Akin sin reconocerlo
La joven, obligada por su padre a conocer a su pretendiente, confunde a otro hombre con él y termina escapando con el verdadero, sin sospechar su verdadera identidad.
Seyran, presionada por su familia para acudir a una cita concertada, se deja llevar por los nervios y decide huir antes de enfrentarse a su supuesto pretendiente. Al ver a un hombre con aspecto sospechoso, cree que es él y busca ayuda desesperada.
En su huida se cruza con Akin, un joven al que conoció días atrás en el hospital. Sin saber que es su verdadero prometido, le pide ayuda para escapar. Él, divertido por la confusión, la acompaña sin revelar su identidad. ¿Qué ocurrirá cuando Seyran descubra la verdad?