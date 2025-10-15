Seyran huye despavorida de su cita y acaba fugándose con el propio Akin sin reconocerlo

Seyran, presionada por su familia para acudir a una cita concertada, se deja llevar por los nervios y decide huir antes de enfrentarse a su supuesto pretendiente. Al ver a un hombre con aspecto sospechoso, cree que es él y busca ayuda desesperada.

En su huida se cruza con Akin, un joven al que conoció días atrás en el hospital. Sin saber que es su verdadero prometido, le pide ayuda para escapar. Él, divertido por la confusión, la acompaña sin revelar su identidad. ¿Qué ocurrirá cuando Seyran descubra la verdad?