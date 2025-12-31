Seyran estalla en la mansión y defiende a Asuman tras la difusión del vídeo íntimo

La mansión vive uno de sus momentos más tensos tras la difusión del vídeo íntimo de Asuman. Halis pierde el control y convierte la situación en un juicio público, mientras Ferit intenta imponer su criterio. En medio del caos, Seyran rompe el silencio y se sitúa junto a Asuman, evidenciando la soledad y la humillación que sufre.

Seyran señala la hipocresía familiar y apunta directamente al verdadero problema: nadie busca al responsable de la grabación. Halis responde con una decisión drástica y expulsa a Asuman de la casa. La familia se resquebraja mientras la víctima carga con la culpa.