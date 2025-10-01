Publicidad
Una nueva vida
Seyran entrega a Orhan a la policía y deja sin palabras a Ferit en el puerto
La joven cumple su promesa y, frente a un Ferit desconcertado, decide llevar a Orhan ante la justicia justo cuando intentaba escapar del país en barco.
Orhan, con la ayuda desesperada de Ferit, trataba de huir en barco cuando Seyran apareció con la policía. La escena se convirtió en un choque definitivo con el pasado.
Frente a todos, Seyran le recordó a Orhan su traición a Kazim y reprochó a Ferit sus mentiras. Con lágrimas y rabia, dio la orden de detenerlo, dejando a Ferit completamente roto.