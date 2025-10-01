Seyran entrega a Orhan a la policía y deja sin palabras a Ferit en el puerto

Orhan, con la ayuda desesperada de Ferit, trataba de huir en barco cuando Seyran apareció con la policía. La escena se convirtió en un choque definitivo con el pasado.

Frente a todos, Seyran le recordó a Orhan su traición a Kazim y reprochó a Ferit sus mentiras. Con lágrimas y rabia, dio la orden de detenerlo, dejando a Ferit completamente roto.