Alarma en Madrid: El fuego cerca las instalaciones del estratégico centro de la NASA en Robledo de Chavela

La ola de incendios que sacude la zona ha alcanzado un punto crítico tras aproximarse peligrosamente a uno de los emplazamientos más estratégicos e influyentes del panorama científico internacional: el Centro de Comunicaciones con el Espacio Lejano de la NASA, situado en el municipio madrileño de Robledo de Chavela.

El programa Y ahora Sonsoles ha seguido al minuto la evolución de este voraz incendio, cuyas llamas y densa humareda se han propagado con rapidez por el entorno natural que rodea las gigantescas antenas del complejo. La cercanía del fuego ha encendido todas las alarmas por la amenaza que supone para una infraestructura de vital importancia para la exploración espacial global, desplegando un intenso operativo de los servicios de emergencia para frenar la cabeza del incendio y evitar daños en las instalaciones.

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