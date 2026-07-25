¡Arranque de traca! David Bustamante ilumina el escenario junto a los 12 semifinalistas

La gran semifinal de La Voz Kids no podía haber empezado de una forma más vibrante. Para abrir boca en una de las veladas más tensas e importantes de la edición, David Bustamante tomó las riendas del plató rodeado de la impresionante cantera de pequeños grandes artistas que han logrado llegar a esta fase decisiva.

Acompañado en el escenario por los doce semifinalistas, el coach cántabro protagonizó una actuación coral llena de energía, complicidad y una potencia vocal arrolladora. Un arranque espectacular que no solo sirvió para romper los nervios de los jóvenes concursantes ante la gran cita, sino que dejó claro desde el primer minuto que la batalla por un puesto en la ansiada final iba a ser un auténtico derroche de talento e ilusión.

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